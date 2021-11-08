Історія Дентіньйо у Шахтарі завершилась

Донецький Шахтар розлучається із бразильцем Дентіньйо. Футболіст перестав отримувати стабільну ігрову практику та провів у сезоні-2021/2022 лише 7 матчів, у яких відзначився двома голами.

Цікаво Забив колишній команді: гравець Інтера затролив фанатів Мілана після пенальті – фото

Настав час "гірникам" попрощатись із 32-річним легіонером. Детіньйо віддав донеччанам 10 років своєї кар'єри футболіста. Донецький клуб подякував гравцю за професіоналізм, старання, допомогу, яскраві матчі та важливі голи. Шахтар побажав бразильцю великих перемог на футбольному полі та у житті.

За даними Transfermarkt, його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2021 року. Матч УПЛ проти Колоса став останнім у футболці донеччан. Нагадаємо, що Шахтар переміг клуб із Ковалівки на виїзді з рахунком 1:3. Участь у цій грі також взяв Дентіньйо, який провів на полі лише 5 хвилин.



Досягнення Дентіньйо у складі "гірників" / Фото Шахтаря

Кар'єра Дентіньйо у Шахтарі