Не було видно навіть трибун: матч Ліги конференцій перенесли – екстремальне відео

Словацко 27 жовтня приймав Кельн у рамках 5-го туру групового раунду Ліги конференцій. Через погодні умови поєдинок був поділений на два дні.

Матч двічі переносили. Спершу був відкладений на 30 хвилин, а вже згодом – на 75 хвилин. Футболісти вийшли на передматчеву розминку, а стартовий свисток таки пролунав на стадіоні Словацко.

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Погодні умови внесли свої корективи

У густому тумані команди провели 8 хвилин. Після чого суддя зупинив гру та вказав гравцям пройти у підтрибунне приміщення.

Згодом німецький Кельн повідомив, що матч буде дограний 28 жовтня та розпочнеться з 8-ї хвилини за рахунку 0:0.

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Обидві команди продовжують боротьбу за плей-офф Ліги конференцій. У Кельна та Словацко по 4 бали. Відставання від Ніцци та Партизана, які посідають перше та друге місці та вже провели матч 5-го туру, складає 4 очки.

Ніцца у 5-му турі обіграла вдома Партизан – 2:1. Тому все вирішуватиметься в останньому 6-му турі.