Онлайн-трансляція матчу Словаччина – Україна на Євро-2024

Збірні Словаччини та України зіграють на чемпіонаті Європи 21 червня 2024. Трансляцію гри у Дюссельдорфі можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У п'ятницю, 21 червня, на Євро-2024 пройдуть три матчі в групах D та E. Безумовно, для українських фанатів головною подією стане битва між Україною та Словаччиною, пише 24 Канал.

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Країна вимагає реваншу

Очікування від збірної України перед Євро були чималими. Експерти та фанати бачили підопічних Реброва як мінімум у плей-оф, адже суперники по групі явно поступаються класом "синьо-жовтим".

Втім реальність виявилась дуже болючою для українців. У першому турі наші хлопці розгромно програли Румунії та не показали необхідного характеру та волі для здобуття результату.

Хочеться вірити, що це був лише "чорний день" для збірної, адже наша команда давно не видавала настільки провальні ігри. Попри несприятливі результати Україна все ще має шанси на прохід у плей-оф.

Правда, для цього необхідно спочатку здолати Словаччину, яка у першому турі сенсаційно виграла у Бельгії. Команда Франческо Кальцони є дуже непростим та кусючим опонентом. Тим не менш, суто за кадровим підбором збірна України виглядає сильніше за сусідів.

Команда Реброва має достатньо футбольних навичок, щоб здобути перемогу та повернутися у боротьбу. До того ж, після травми є шанси побачити Віталія Миколенка, хоча це ще неточно.

Орієнтовні склади:

: Дубравка – Пекарік, Шкріньяр, Вавро, Ганцко – Лоботка, Дуда, Куцка – Гараслін, Боженик, Шранц.: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Зінченко, Судаков – Циганков, Довбик, Мудрик.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Словаччина – Україна користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Для телеглядачів поєдинок буде доступний наживо на регіональних каналах Суспільного, а також в ефірі Єдиного марафону. Втім на цих ресурсах матч буде доступний лише у кабельних мережах, а не в інтернеті.

Також сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Словаччина – Україна. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.