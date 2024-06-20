"Матч за життя" для команди Реброва: анонс протистояння Україна – Словаччина на Євро-2024

Збірна України 21 червня проведе другий матч групового раунду Євро-2024 з футболу. Суперником підопічних Сергія Реброва буде національна команда Словаччини.

Обидві збірні по-різному стартували на чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині. Цікаво, що обидва матчі закінчились із сенсаційними рахунками, повідомляє 24 Канал.

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Як збірні стартували на Євро-2024

Україна несподівано поступилась Румунії. Андрій Лунін тричі виймав м'яч із сітки своїх володінь, а перший пропущений гол є на плечах голкіпера мадридського Реала. Після поєдинку на нашу команду полився хейт. Натомість футболісти попросили вибачення перед уболівальниками за провал.

Румунія – Україна: відеоогляд гри

Словаччина ж мінімально обіграла фаворитку квартету "Е" Бельгію 1:0. Переможний гол словак на старті матчу забив Іван Шранц (на 7-й хвилині). Ця звитяга ще більше ускладнила ситуацію для України щодо виходу у плей-оф Євро-2024.

Відеоогляд матчу Бельгія – Словаччина

Після першого туру Україна замикає групу "Е". Словаччина йде за спиною Румунії, яка несподівано очолила квартет.

Історія зустрічей України та Словаччини

Україна та Словаччина провели між собою вже 8 матчів. Наразі в активі "синьо-жовтих" на одну перемогу більше, аніж у словаків – 3 проти 2-х відповідно. ще три поєдинки були зведені до нічиїх.

Востаннє ці європейські збірні грали між собою у груповому раунді Ліги націй-2018/2019. Тоді та гра закінчилась розгромом для України 4:1. Єдиний гол у складі нашої команди тоді забив Євген Коноплянка із передачі Олександра Караваєва.



Словаччина – Україна / Фото УАФ

Востаннє "синьо-жовті" перемагали цього суперника у цьому ж розіграші Ліги націй. 9 вересня 2018-го року Україна мінімально здолала Словаччину 1:0. Із передачі Віктора Циганкова забив капітан команди Андрій Ярмоленко.

Результати усієї історії протистоянь Україна – Словаччина:

Товариський матч 2002/2003. Словаччина – Україна 1:1

Товариська гра 2003/2004. Україна – Словаччина 1:1

Товариський поєдинок 2008/2009. Україна – Словаччина 3:2

Груповий раунд кваліфікації Євро-2014/2015. Україна – Словаччина 0:1

Груповий раунд кваліфікації Євро-2014/2015. Словаччина – Україна 0:0

Товариський матч 2017/2018. Україна – Словаччина 2:1

Груповий етап Ліги націй-2018/2019. Україна – Словаччина 1:0

Груповий раунд Ліги націй-2018/2019. Словаччина – Україна 4:1

Де зіграють та хто суддя матчу Україна – Словаччина

Поєдинок другого туру Україна – Словаччина відбудеться на 47-тисячному стадіоні Меркур Шпіль-Арена у Дюссельдорфі.



Стадіон у Дюссельдорфі / Фото Getty Images

Головним арбітром матчу буде англієць Майкл Олівер.

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На бокових лініях поля його допомагатимуть земляки Стюарт Берт і Дан Кук. Резервний арбітр поєдинку – нідерландець Сердар Гьозюбююк, а працювати за VAR буде Девід Кут.

Де дивитись протистояння Україна – Словаччина

В Україні поєдинок можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO, який транслює усі без виключення матчі Євро-2024 з футболу. Також зустріч можна буде подивитись на місцевих телеканалах Суспільного. Цей мовник покаже 22 гри чемпіонату Європи, зокрема усі матчі команди Сергія Реброва.

Нагадаємо, що в останній момент перед грою проти Румунії стало відомо, що матчі України показуватимуть в ефірі національного телемарафону. Він буде доступний у цифровому ефірі T2 (не в ютубі).

До слова, сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Словаччина – Україна. Також будемо тримати вас у курсі подій, як під час самої гри, так і після фінального свистка.