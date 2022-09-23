Мрія віддаляється: Україна програла Словаччини у першому матчі за вихід на Євро

Молодіжна збірна видала результативний матч у плей-офф відбору на чемпіонат Європи. Проте перша дуель зі словаками закінчилась на користь нашого суперника.

Словаччина U-21 – Україна U-21 3:2

Голи: Суслов, 10, Стрелец, 46, Стрелец, 53 – В'юнник, 17, Ванат, 49.

Збірна України U-21 відіграла перший матч плей-офф відбору до молодіжного Євро-2023. Суперником команди Руслана Ротаня стала збірна Словаччини, пише 24 канал.

До теми Ми маємо дякувати ЗСУ, нашим воїнам, за те, що матчі відбуваються, – Руслан Ротань

Перша гра дуелі стала домашньою для наших суперників. Вже на 10 хвилині словаки отримали право на пенальті, однак Суслов його не реалізував.

. Збірна України U-21 посіла друге місце у групі, випередивши Сербію, Фарери, Північну Македонію та Вірменію. Попереду опинилась лише Франція з відривом у 3 бали.

Однак це не завадило відкрити рахунок, Томаш виявився як раз першим на добиванні. Втім, наша команда досить швидко відновила паритет.

Результативний другий тайм

Героєм епізоду став Богдан В'юнник, який після подачі в карний майданчик був найспритнішим і пробив кіпера суперника. Паритет зберігся до самої перерви.

Читайте також Українські клуби заробили на трансферах втричі більше, аніж витратили: але не все так однозначно

Старт другого тайму виявився надто результативним – за 8 хвилин обидві команди в сумі відзначились тричі. Стрелец оформив дубль у ворота Трубіна, але між цими голами відзначився Владислав Ванат.

До кінця поєдинку команди показували рівну гру, нашій команді не вдавалось організувати серйозну навалу на ворота Белко.

Все вирішиться вівторок

Таким чином, молодіжна збірна України поступається словакам у першій грі і тепер має брати реванш у номінально домашньому матчі. Відбудеться він всього за чотири дні (27 вересня) у польському міст Бельсько-Бяла.

Переможець нашої дуелі зіграє наступного року на молодіжному чемпіонаті Європи в Румунії та Грузії. Нагадаємо, що вже його учасниками також стали: