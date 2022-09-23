Словакия U-21 – Украина U-21 2:3

Голы: Суслов, 10, Стрелец, 46, Стрелец, 53 – Вьюник, 17, Ванат, 49.

Сборная Украины U-21 отыграла первый матч плей-офф отбора в молодежный Евро-2023. Соперником команды Руслана Ротаня стала сборная Словакии, пишет 24 канал.

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Первая игра дуэли стала домашней для наших соперников. Уже на 10-й минуте словаки получили право на пенальти, однако Суслов его не реализовал.

Справка. Сборная Украины U-21 заняла второе место в группе, опередив Сербию, Фареру, Северную Македонию и Армению. Впереди оказалась только Франция на расстоянии 3 балла.

Однако это не помешало открыть счет, Томаш оказался как раз первым на добивании. Впрочем, наша команда довольно быстро восстановила паритет.

Результативный второй тайм

Героем эпизода стал Богдан Вьюник, который после подачи в штрафную был самым ловким и пробил кипера соперника. Паритет сохранился до перерыва.

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Старт второго тайма оказался слишком результативным – через 8 минут обе команды в сумме отличились трижды. Стрелец оформил дубль в ворота Трубина, но между этими голами отличился Владислав Ванат.

До конца поединка команды показывали равную игру, нашей команде не удавалось организовать серьезное нашествие на ворота Белко.

Все решится вторник

Таким образом молодежная сборная Украины уступает словакам в первой игре и теперь должна брать реванш в номинально домашнем матче. Состоится он всего за четыре дня (27 сентября) в польском городе Бельско-Бяла.

Победитель нашей дуэли сыграет в следующем году на молодежном чемпионате Европы в Румынии и Грузии. Напомним, что уже его участниками также стали: