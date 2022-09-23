Команди УПЛ на нових гравців витратили 13,84 мільйона євро. На продажі вдалося заробити 49,62 мільйона євро. Різниця – 35,78 мільйона євро. Але заробити вдалося лише шістьом клубам. А левову частку доходу отримав Шахтар.

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Не надто радісні доходи

Загалом Шахтар заробив на трансферах – 44,3 мільйона євро. Така велика сума пов'язана з тим, що "гірники" продавали своїх легіонерів, які не бажали залишатися в клубі через війну. Але продали явно не за ті суми, які ці гравці коштували.

Найдорожчий літній трансфер УПЛ – перехід Давіда Нереса в Бенфіку за 15,3 мільйона євро. Загалом перші чотири місця займають продажі Шахтаря своїх гравців. За Додо вдалося отримати 14,5 мільйона євро. Маркос Антоніо приніс ще 7,5 мільйона євро. А за Фернандо вдалося отримати 6,5 мільйона євро.

Шахтарю належить і найдорожча покупка літа – за Олександра Зубкова було заплачено 2 мільйони євро угорському Ференцварошу. Загалом команда витратила на новачків 6,6 мільйона євро. Що теж є найбільшою сумою серед усіх українських клубів – це майже половина усіх витрачених грошей на гравців в УПЛ.

Хто заробив на трансферах

Окрім Шахтаря, ще п'ять клубів поповнили свої рахунки завдяки трансферам влітку 2022 року.

Зоря: купила на 750 тисяч євро, продала на 2 мільйони євро. Різниця – 1,25 мільйона євро. Луганській команді вийти в плюс допомогли трансфер Владислава Кабаєва в Динамо (1,2 мільйона євро) та Єгора Назарини в Шахтар (800 тисяч євро). При цьому півзахисника продали в останній день трансферного вікна перед його закриттям.

Дніпро-1: купив на 1,1 мільйона євро, продав на 1,9 мільйона євро. Різниця – 800 тисяч євро. Клуб заробив завдяки трансферу Єгора Ярмолюка в англійський "Брентфорд" за 1,5 мільйона євро. Це саме той Брентфорд, який активно намагався купити Михайла Мудрика. Тай сам перехід Ярмолюка залишає чимало питань.

Колос: нікого не купив, продав за 500 тисяч євро. Різниця – 500 тисяч євро. Андрій Тотовицький не зіграв за Колос жодного матчу, але його перехід в Шахтар дозволив команді заробити 500 тисяч євро.

Рух: нікого не купив, віддав в оренду за 50 тисяч євро. Різниця – 50 тисяч євро. Львівський клуб же поповнив свою скарбницю завдяки оренді Олексія Сича в бельгійський Кортрейт за 50 тисяч євро.

Верес: нікого не купив, продав за 20 тисяч євро. Різниця – 20 тисяч євро. Це та сума, яку клуб отримав за трансфер Сергія Панасенка в Металіст.

Хто витратився на нових гравців

Якщо Шахтар чимало витратив, але й заробив багато, то є й ті клуби, які більше витратили, аніж заробили.

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Найбільшим марнотратником виявилося Динамо. Команда продала гравців на 850 тисяч євро, а от на новачків витратило 3,2 мільйона євро. Тож бюджет клубу скоротився на 2,35 мільйона євро.

Також в мінус пішли Ворскла (купили на 1,37 мільйона євро, нікого не продали) та Металіст (купили на 820 тисяч євро, нікого не продали).

Без змін

Водночас ще сім клубів УПЛ хоч і підписували нових гравців, але там стоять суцільні "0". Адже це були або вільні агенти, або безкоштовні оренди. Тому ні витрат, ні доходів. Це такі клуби, як Олександрія, Металіст 1925, Львів, Чорноморець, Інгулець, Минай та Кривбас.