У конкурентах клубна легенда: переможець Кубка УЄФА може працевлаштуватись у Ворсклі

У середу, 20 грудня, полтавська Ворскла залишилась без головного тренера. Команду покинув досвідчений спеціаліст Віктор Скрипник, який перебрався до керма харківського Металіста 1925.

Наставник, який попрацював у німецькому Вердері, уклав контракт із харків'янами на три роки. На чолі Ворскли Віктор Скрипник провів 53 матчі (із 1 липня 2022-го року).

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Кандидати на посаду нового тренера Ворскли

Тепер полтавському клубу, який пішов у відпустку, потрібно шукати того, хто зможе очолити тренерський місток команди. У ЗМІ вже фігурують імена потенційних кандидатів на цю посаду у Ворсклі.

Серед них називають прізвище колишнього наставника рівненського Вереса Юрія Вірта, який пройшов із клубом увесь шлях до УПЛ. Раніше повідомлялось, що колишнього голкіпера кликали працювати за кордон. Однак пріоритетним варіантом для тренера є робота в Україні.

Наразі Вірт перебуває без команди та навіть спробував себе у ролі футбольного експерта у студії до та після матчів УПЛ.

Відзначимо, що у Вірта є солідний конкурент за посаду у Ворсклі. Ще одним кандидатом на тренерське крісло є легендарний голкіпер полтавців Сергій Долганський. 49-річний спеціаліст є тренером воротарів у полтавському клубі.

Новий наставник Ворскли прийде до команди, яка закінчила першу частину сезону-2023/2024 на 7-му місці турнірної таблиці УПЛ. Ворскляни набрали 23 очки у 17-ти турах.

Що відомо про тренерський досвід Юрія Вірта