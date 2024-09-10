Великих масштабів ця проблема набула в Китаї. Міністерство громадської безпеки цієї країни відзвітувало про завершення розслідування про корупцію у спорті та незаконні азартні ігри, яке тривало два роки

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Які результати розслідування

Повідомляється, що воно закінчилося великою кількістю вироків і дискваліфікацій. У заяві йдеться, що з 2022 року було заарештовано 128 підозрюваних злочинців, ліквідовано 12 банд онлайн-ігор, виявлено 120 матчів, підозрюваних в азартних іграх і договірних матчах, а 83 гравці, арбітри, тренери та менеджери клубів притягнуто до судових заходів.

Зокрема 43 футболістів будуть довічно відсторонені від футболу в Китаї. Ба більше, 34 людини засуджені до тюремного ув'язнення.

Серед причетних до договірних поєдинків присутні колишні гравці збірної Китаю, представники персоналу команд, а також легіонери.

Серед відомих імен виділяється легенда місцевого футболу 40-річний Ван Сон. Футболіст національної команди Китаю є рекордсменом за кількістю матчів у вищому дивізіоні своєї країни (573). Він був дискваліфікований на п'ять років.

Загалом 41 футбольний клуб був охоплений скандалом. Наразі в Китаї вирішується питання взаємодії з низкою національних федерацій футболу та ФІФА щодо можливості поширення дискваліфікації на інші змагання, в яких наразі беруть участь звинувачені.