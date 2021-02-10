Збірна України оголосила повний склад на матчі відбору на Євробаскет-2022

10 лютого 2021 , 09:56
Читать новость на русском

Джерело:

ФІБА

Став відомий розширений склад збірної України на домашні матчі відбору на Євробаскет-2022. До нього потрапив 21 гравець.

20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться в Києві.

Дивіться також: У США назвали офіційну причину загибелі Кобі Браянта

Попередній склад збірної України

  • Богдан Близнюк (Київ-Баскет)
  • В'ячеслав Бобров (Дніпро)
  • Володимир Герун (Уникаха)
  • Олександр Кобець (Будівельник)
  • Володимир Конєв (Черкаські Мавпи)
  • Владислав Коренюк (Київ-Баскет)
  • В'ячеслав Кравцов (Дніпро)
  • Павло Крутоус (Київ-Баскет)
  • Денис Лукашов (Прометей)
  • Алексендр Липовий (Прометей)
  • Кирило Марченко (Хімік)
  • Олександр Мішула (Київ-Баскет)
  • Сергій Павлов (Київ-Баскет)
  • В'ячеслав Петров (Прометей)
  • Артем Пустовий (Барселона)
  • Джером Рендл
  • Іссуф Санон (Дніпро)
  • Анатолій Шундель (Дніпро)
  • Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи)
  • Станіслав Тимофеєнко (Дніпро)
  • Віталій Зотов (Хімік)
До слова. Наша команда вже вийшла до фінальної частини турніру.