Дебютний старт у сезоні: збірна України зробила чергову заміну на етап Кубка світу у Поклюці

Вже 5 січня стартує 4-й етап Кубка світу з біатлону-2022/2023 у словенській Поклюці. Збірна України зробила заміну у складі чоловічої команди.

Україна у чоловічих змаганнях буде представлена шістьма біатлоністами. У словенській Поклюці виступить 28-річний Артем Тищенко, для якого цей старт буде дебютним у сезоні-2022/2023.

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Хоча наприкінці 2022 року тренерський штаб збірної оголосив, що Тищенко відправиться на етап Кубка IBU у Брезно-Осрблі. Однак "синьо-жовті" втратили одного з лідерів команди Артема Приму. У біатлоніста є проблеми зі здоров'ям, які не дозволять його стартувати у Поклюці. Тому штаб включив Руслана Ткаченка у ролі запасного.

Склад збірної України на етап Кубка світу у Поклюці

Антон Дудченко,

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк

Віталій Мандзин

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Нагадаємо, що капітан команди Дмитро Підручний зможе повернутись до команди лише на чемпіонаті світу у німецькому Оберхофі. Біатлоніст переніс операцію на розірваному меніску.

На етапі Кубка світу у Поклюці відбудуться спринти, гонки переслідування та перші у сезоні змішана та одиночна змішана естафети.

У сезоні-2022/2023 Тищенко взяв участь у 9 гонках. Став переможцем літнього чемпіонату України у спринті. На Кубку IBU найвищий результат стало 14-те місце в "індивідуалці" у шведському Ідре.