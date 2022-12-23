Радісну новину для прихильників Тіріль Екгофф повідомив менеджер збірної Норвегії Пер-Арне Ботнан. Однак ще зарано говорити про повернення до виступів на етапах Кубка світу. Наразі біатлоністка лише розпочинає тренувальний процес, адже пропустила літні збори команди.
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Повернення, якого всі так чекали
Тіріль тренується, але ще не готова до змагань,
– сказав Ботнан.
Нагадаємо, що Екгофф пропустила старт сезону-2022/2023 через проблеми, які з'явились після перенесеного коронавірусу, тому взяла паузу у професійній кар'єрі. Також у Тіріль були проблеми зі сном. Норвежку підтримала інша титулована біатлоністка з Італії Доротея Вірер, яка теж раніше мала проблеми зі сном.
За відсутності Екгофф лідерство у жіночій команді Норвегії взяла на себе Інгрід-Ландмарк Тандреволд.
Відзначимо, що збірна Норвегії підтримала українських біатлоністів та Україну на змаганнях після лютого. На одязі норвежців були синьо-жовті сердечка та прапори.
Виключенням не стала Тіріль Екгофф, яка заявляла, що думає про український народ. Вона не розуміла, як вона веселиться, змагається, поки українські біатлоністи перебувають під постійними обстрілами.
- У своїй кар'єрі Екгофф здобула усе про що тільки мріє кожен біатлоніст – "золото" чемпіонату світу, Європи та Олімпійських ігор. На Олімпіаді Тіріль тріумфувала двічі у змішаній естафеті. Норвежка хіба що мріє про індивідуальне олімпійське "золото", адже "срібло" та "бронзу" Екгофф вже має.
- У її активі є багато нагород на етапах Кубка світу.
- У попередньому сезоні-2021/2022 посіла 11-ме місце у загальному заліку.