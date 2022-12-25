З одним новачком в команді: збірна України визначила склад на етап Кубка світу в Поклюці

25 грудня 2022, 16:22
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Джерело:

biathlon.com.ua

Збірна України оголосила склад команди на четвертий етап Кубка світу-2022/2023, який відбудеться у словенській Поклюці. Заявка "синьо-жовтих" зазнала мінімальних змін.

Вже 5 січня 2023 року в словенській Поклюці стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону. За підсумками виступів на попередніх етапах, а також особистих гонок чемпіонату України з біатлону було визначено склад жіночої та чоловічої збірної.

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У порівнянні з попереднім етапом в Ансі, можливість дебютувати в цьогорічному Кубку світу отримав Руслан Ткаленко. Він займе місце запасного, оскільки Артем Прима ще не повністю оговтався від травми. Наразі точно не відомо, чи зможе один з лідерів збірної допомогти команді у Поклюці.

Варте уваги. Руслан Ткаленко на чемпіонаті України здобув перемогу у гонці переслідування. Востаннє Ткаленко змагався на Кубку світу в грудні 2021 року в Ансі, де став 108-м у спринті.

Не потрапив до заявки капітан збірної України Дмитро Підручний, який на початку грудня переніс операцію на коліні. На Дмитра очікує тривале відновлення.

Склад чоловічої збірної України

  • Антон Дудченко
  • Артем Прима
  • Богдан Цимбал
  • Тарас Лесюк
  • Руслан Ткаленко
  • Віталій Мандзин

Жіноча п'ятірка виступить в тому ж складі, що і на етапі у Ансі.

Склад жіночої збірної

  • Анастасія Меркушина
  • Олена Білосюк
  • Юлія Джима
  • Дар’я Блашко
  • Анна Кривонос
Нагадаємо, що на етапі Кубка світу у Поклюці уболівальники біатлону зможуть насолодитись спринтами, гонками переслідування та естафетами. Змагання в Словенії триватимуть з 5 по 8 січня.
Автор: Сергій Шаховець