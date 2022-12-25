З одним новачком в команді: збірна України визначила склад на етап Кубка світу в Поклюці

Збірна України оголосила склад команди на четвертий етап Кубка світу-2022/2023, який відбудеться у словенській Поклюці. Заявка "синьо-жовтих" зазнала мінімальних змін.

Вже 5 січня 2023 року в словенській Поклюці стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону. За підсумками виступів на попередніх етапах, а також особистих гонок чемпіонату України з біатлону було визначено склад жіночої та чоловічої збірної.

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У порівнянні з попереднім етапом в Ансі, можливість дебютувати в цьогорічному Кубку світу отримав Руслан Ткаленко. Він займе місце запасного, оскільки Артем Прима ще не повністю оговтався від травми. Наразі точно не відомо, чи зможе один з лідерів збірної допомогти команді у Поклюці.

Руслан Ткаленко на чемпіонаті України здобув перемогу у гонці переслідування. Востаннє Ткаленко змагався на Кубку світу в грудні 2021 року в Ансі, де став 108-м у спринті.

Не потрапив до заявки капітан збірної України Дмитро Підручний, який на початку грудня переніс операцію на коліні. На Дмитра очікує тривале відновлення.

Склад чоловічої збірної України

Антон Дудченко

Артем Прима

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк

Руслан Ткаленко

Віталій Мандзин

Жіноча п'ятірка виступить в тому ж складі, що і на етапі у Ансі.

Склад жіночої збірної

Анастасія Меркушина

Олена Білосюк

Юлія Джима

Дар’я Блашко

Анна Кривонос

, що на етапі Кубка світу у Поклюці уболівальники біатлону зможуть насолодитись спринтами, гонками переслідування та естафетами. Змагання в Словенії триватимуть з 5 по 8 січня.