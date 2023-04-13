Без Беленюка, але з призерами Токіо-2020: визначився склад збірної України на ЧЄ-2023 з боротьби

У понеділок, 17 квітня, в турецький Анталії стартує чемпіонат Європи-2023 з боротьби. Збірна України на континентальному форумі буде представлена 30 спортсменами.

На Євро-2023 з боротьби, який відбудеться в Туреччині, буде розіграно 30 комплектів нагород. Україна буде представлена в кожній з 30 дисциплін. Напередодні турніру Міжнародна федерація боротьби (UWW) повернула росіян та білорусів до своїх змагань. Проте навряд чи вони візьмуть участь у ЧЄ.

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До складу збірної України не потрапили кілька досвідчених спортсменів. Поза заявкою опинився олімпійський чемпіон Жан Беленюк. У ваговій категорії до 87 кілограмів народного депутата України замінить Артем Матяш. Також не поїдуть до Анталії Олександра Хоменець – срібна призерка ЧС-2022 (до 55 кг) та Ілона Прокопевнюк – бронзова медалістка ЧС-2022 (до 62 кг).

Натомість на Євро-2023 поїдуть призери Олімпійських ігор-2020 Парвіз Насібов ("срібло") та Ірина Коляденко ("бронза").

Заявка збірної України на чемпіонат Європи

Греко-римська боротьба

В'ячеслав Байрактар (до 55 кг), Віктор Петрик (до 60 кг), Олександр Грушин (до 63 кг), Парвіз Насібов (до 67 кг), Андрій Кулик (до 72 кг), Сергій Козуб (до 77 кг), Ярослав Фільчаков (до 82 кг), Артем Матяш (до 87 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг), Михайло Вишнивецький (до 130 кг)

Вільна боротьба

Жінки: Оксана Лівач (до 50 кг), Лілія Горішна (до 53 кг), Марія Вінник (до 55 кг), Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг), Ірина Коляденко (до 62 кг), Тетяна Сова-Ріжко (до 65 кг), Алла Белінська (до 68 кг), Людмила Павловець-Тичина (до 72 кг), Анастасія Осняч-Шустова (до 76 кг)

Оксана Лівач (до 50 кг), Лілія Горішна (до 53 кг), Марія Вінник (до 55 кг), Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг), Ірина Коляденко (до 62 кг), Тетяна Сова-Ріжко (до 65 кг), Алла Белінська (до 68 кг), Людмила Павловець-Тичина (до 72 кг), Анастасія Осняч-Шустова (до 76 кг) Чоловіки: Андрій Яценко (до 57 кг), Тарас Маркович (до 61 кг), Ерік Арушанян (до 65 кг), Ігор Никифорук (до 70 кг), Семен Радулов (до 74 кг), Василь Михайлов (до 79 кг), Владислав Прус (до 86 кг), Ілля Арчая (до 92 кг), Муразі Мчедзлідзе (до 97 кг), Олександр Хоцянівський (до 125 кг)

Зазначимо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся у 2022 році, Україна була представлена лише жіночою збірною. Тоді наші борчині завоювали сім нагород, в тому числі два "золота". Чемпіонками Європи стали Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг) та Тетяна Сова-Ріжко (до 65 кг).

Важливо! Чемпіонат Європи триватиме в турецькій Анталії з 17 по 23 квітня. По 10 комплектів нагород буде розіграно в греко-римській боротьбі, де змагаються лише чоловіки, а також вільній жіночій та чоловічій боротьбі.