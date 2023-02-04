Блашко встигла відновитись до старту ЧС-2023 з біатлону: остаточний склад збірної України

4 лютого 2023, 18:50
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Джерело:

Суспільне Спорт

Юрай Санітра та Олександр Кравченко назвали останніх членів нашої команди на змагання в Обергофі. До заявки не потрапила сестра Анастасії Меркушиної – Олександра.

Збірна України з біатлону остаточно визначилась зі складами на чемпіонат світу-2023. Турнір пройде у німецькому Обергофі з 8 по 19 лютого).

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У чоловічу та жіночу команди потрапили по шість біатлоністів, однако одночасно на старт зможуть вийти лише четверо. П/ятьох членів команди тренер чоловічої збірної Юрай Санітра назвав ще в кінці січня.

На останнє місце претендували Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк та Артем Тищенко. У підсумку вибір пав на останнього. Повний склад нашої збірної серед чоловіків наступний:

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цимбал
  • Денис Насико
  • Артем Тищенко
Варто знати. Тищенко став найкращим серед українців у другому спринті Обертілліаха, посівши 12-ту сходинку. У першій гонці зі співвітчизників Артема випередив тільки Дмитро Підручний, який взяв бронзу.

Повернення Блашко

Гарні новини надійшли і для складу жіночої команди. У попередню заявку не потрапила Дар'я Блашко, яка мала запалення вестибулярного нерва. Втім вона встигла пройти лікування та відновитися до змагань. Як виглядає заявка жіночої збірної України:

  • Олена Білосюк
  • Юлія Джима
  • Анастасія Меркушина
  • Анна Кривонос
  • Любов Кип'яченкова
  • Дар'я Блашко

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На чемпіонаті світу з біатлону буде розіграно 12 комплектів медалей. Змагання розпочнеться з класичної змішаної естафети в середу, 8 лютого.

Цікаво знати. Чемпіонами світу з цього складу збірної України були Олена Білосюк та Дмитро Підручний. Перша вигравала спринт 2013 року, другий – гонку переслідування у 2019-му.
Автор: Анатолій Дерека