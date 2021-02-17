Збірна України з біатлону назвала склад на сінг-мікст чемпіонату світу-2021

На чемпіонаті світу з біатлону у четвер, 18 лютого, відбудеться одиночна змішана естафета. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на гонку.

Україну у сінг-міксті представлять Артем Прима та Дар'я Блашко. Естафета розпочнеться о 16:15 за київським часом.

До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

Як Прима і Блашко виступають на ЧС-2021

Прима та Блашко – одні з найкращих у складі України на чемпіонаті світу у Поклюці, хоча й не здобули медалей.

Прима в гонці переслідування посів 8 місце, а в "індивідуалці" продемонстрував 9 час. У спринті Артем посів 20 місце. Також Прима вдало виступив у змішаній естафеті, в якій Україна посіла 4 місце.

Дар'я Блашко виступила тільки у двох гонках. У спринті вона продемонструвала 14 час, а в гонці переслідування посіла 24 місце. Для Блашко це дебютний чемпіонат світу.

Що таке сінг-мікс? Це одиночна змішана естафета, в якій кожну країну представляють один біатлоніст та біатлоністка. Гонку розпочинають жінки, які проходять 2 вогневі рубежі та передають естафету чоловікам. Всього кожен біатлоніст долає два етапи, в які входять 4 вогневі рубежі.



Календар ЧС-2021 з біатлону / Інфографіка Спорт 24

У 2020 році на чемпіонаті світу в Антхольці Україна посіла 10 місце у сінг-міксті. Україну представили Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний.