Визначився склад національної збірної України на збір перед кваліфікацією Олімпіади. Через травми не можуть допомогти національній збірній захисники Ілля Сидоров, Денис Лукашов та форвард Іван Ткаченко.

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Готові до бою

Чоловіча збірна України з баскетболу 15-го серпня розпочне підготовку до матчів пре-кваліфікації Олімпійських ігор, які в серпні проходитимуть в Стамбулі. "Синьо-жовті" зберуться в Ризі (Латвія), де під керівництвом нового головного тренера Віталія Степановського проводитимуть тренувальний збір. Українському колективу доведеться зіграти 4 підготовчих поєдинки, а саме з Литвою (29-го липня), Швецією (31-го липня), Ізраїлем (5-го серпня) та Нідерландами (7-го срепня).

Зокрема, до складу національної збірної потрапили наступні виконавці: Віталій Зотов, Олександр Ковляр, Анатолій Шундель, Ілля Тиртишник, Іссуф Санон, Павло Крутоус, Олександр Липовий, Андрій Войналович, В’ячеслав Бобров, Ігор Чумаков, Сергій Павлов, В’ячеслав Петров, В’ячеслав Кравцов, Артем Пустовий. Головний тренер "синьо-жовтих" прокоментував свій вибір.

Наразі в складі 14 гравців. Звичайно, ми до останнього розраховуватимемо на хлопців, які зараз у США. Це стосується не тільки Леня та Михайлюка, а й Шульги та Скапінцева. Сподіваюсь, їм вдасться вирішити всі питання по документах і вони зможуть приєднатися до команди. Щодо Дмитра Скапінцева, він зараз грає в Літній лізі і робить все для того, щоб спробувати отримати контракт в клубі НБА,

– сказав Степановський.

Заявка збірної України / ФБУ

Нагадаємо. В рамках групового раунду пре-олімпійського відбору суперниками збірної України стали команди Туреччини, Болгарії та Ісландії, матчі з якими проходитимуть в Стамбулі. Для виходу до кваліфікаційного турніру "синьо-жовтим" потрібно стати одними з двох кращих на груповому етапі, а далі виграти плей-офф, який стартує з півфіналу. Лише переможці пре-кваліфікаційних турнірів отримають місця на олімпійському кваліфікаційному турнірі.