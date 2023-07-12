Определился состав национальной сборной Украины на сбор перед квалификацией Олимпиады. Из-за травм не могут помочь национальной сборной защитники Илья Сидоров, Денис Лукашов и форвард Иван Ткаченко.

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Готовы к бою

Мужская сборная Украины по баскетболу 15 августа начнет подготовку к матчам преквалификации Олимпийских игр, которые в августе будут проходить в Стамбуле. "Сине-желтые" соберутся в Риге (Латвия), где под руководством нового главного тренера Виталия Степановского будут проводить тренировочный сбор. Украинскому коллективу придется сыграть 4 подготовительных поединка, а именно с Литвой (29 июля), Швецией (31 июля), Израилем (5 августа) и Нидерландами (7 августа).

В частности, в состав национальной сборной попали следующие исполнители: Виталий Зотов, Александр Ковляр, Анатолий Шундель, Илья Тиртышник, Иссуф Санон, Павел Крутоус, Александр Липовой, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Игорь Чумаков, Сергей Павлов, Вячеслав Петров, Вячеслав Кравцов, Артем Пустовой. Главный тренер "сине-желтых" прокомментировал свой выбор.

В настоящее время в составе 14 игроков. Конечно, мы будем до последнего рассчитывать на ребят, которые сейчас в США. Это касается не только Лёня и Михайлюка, но и Шульги и Скапинцева. Надеюсь, им удастся решить все вопросы по документам, и они смогут присоединиться к команде. Что касается Дмитрия Скапинцева, он сейчас играет в Летней лиге и делает все для того, чтобы попытаться получить контракт в клубе НБА,

– сказал Степановский.

Заявка сборной Украины / ФБУ

Напомним. В рамках группового раунда пре-олимпийского отбора соперниками сборной Украины стали команды Турции, Болгарии и Исландии, матчи с которыми будут проходить в Стамбуле. Для выхода в квалификационный турнир "сине-желтым" нужно стать одними из двух лучших на групповом этапе, а дальше выиграть стартующий с полуфинала плей-офф. Только победители преквалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.