Україна не мала жодного представника у гонці з масовим стартом у Рупольдингу. Натомість цього дня продовжували феєрити на засніженій трасі норвежці, пише 24 канал.

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Норвезький п'єдестал

Йоганнес Бьо у статусі лідера загального заліку вийшов на старт. Бьо-молодший підвердив свій статус фаворита гонки, попри три хиби. Лише друга стрільба була бездоганною у виконанні норвежця.

Бьо-молодший привіз на фініші суперникам та водночас партнерам по збірній 20 секунд. Другим фінішував Ветле-С'ястад Крістіансен. А за його спиною у 16 секундах третім став Стурла Легрейд.

Ось так норвежці окупували увесь медальний п'єдестал, не залишивши шансів жодному з суперників.

Відзначимою що у кроці від "бронзи" зупинився ще один норвежець Тар'єй Бьо – старший брат тріумфатора мас-старту, який поступився Легрейду лише однією секундою.

Найвищим серед не представників збірної Норвегії став француз Емільєн Жаклен – 5-та сходинка.

Результати чоловічого мас-старту

1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+1) 36:12,0

2. Ветле-С'ястад Крістіансен (Норвегія, 1+0+1+0) +19,3

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+1+0) +35,3

Зверніть увагу! 15 січня відбудеться ще й гонка з масовим стартом у жінок. Україна буде представлена однією біатлоністкою – Юлією Джимою.

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться в італійській Антхольц-Антерсельві – з 19-го по 22-ге січня.