Мова йде про Артема Бондаренка та Георгія Судакова. Останній, до слова, став трансферною ціллю італійських грандів – Наполі та Ювентуса. Але Шахтар взимку відхилив 40-мільйонну пропозицію по Георгію, який продовжив свої виступи за "гірників".

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Скільки Жирона готова віддати грошей за "гірників"

Іспанське видання підтвердило інтерес Жирони до обох гравців донецького клубу. Джерело вже навіть повідомило суми, які каталонський клуб готовий віддати за українців. "Червоно-білі" можуть заплатити за Судакова не більше 20 мільйонів євро. Однак дуже сумнівно, що Шахтар захоче віддавати Георгія за такі гроші, адже вони попередньо відхилили вдвічі більшу пропозицію, яку, ймовірно, зробило Наполі.

Попри це інтерес до Судакова не згасає зі сторони Наполі. Також у боротьбу за Георгія може увімкнутись англійське Манчестер Юнайтед.

А от перехід Бондаренка у Жирону виглядає реальнішим. Трансфер Артема оцінюють вдвічі менше – у 10 мільйонів, які зможе потягнути клуб-відкриття Ла Ліги.

Слід пригадати. Обидва футболісти мають довготривалі контракти із Шахтарем – до кінця червня 2028-го року. І Судаков, і Бондаренко пролонгували угоди із донеччанами взимку 2024-го.

У поточному сезоні-2023/2024 Судаков взяв участь у 22-х матчах "гірників", у яких відзначився 4 голами та асистом.

Бондаренко ж у 18-ти зіграних поєдинках забив 2 м'ячі, але оформив аж 7 результативних передач на партнерів по команді.

Шахтар після 17-ти зустрічей підійнявся на 2-гу позиції у таблиці УПЛ, набравши вже 37 балів. До лідера сезону Дніпра-1 відставання лише у один пункт. Однак у "гірників" на дві зіграні гри менше, ніж у поточного лідера.

Жирона ж переживає певний спад у грі. Клуб, за який вже виступає Артем Довбик та Віктор Циганков, не може перемоги вже у трьох виїзних поєдинках поспіль. Підопічні Мічела із 59 балами продовжують йти на 2-му місці в Ла Лізі, поступаючись 7 пунктами лідеру мадридському Реалу.