Скільки заробляють футболісти Минаю: мінімальна зарплата

Дебютний сезон Минаю в УПЛ не вдався. Клуб посів останнє місце та вилетів у Першу лігу.

Зарплата у клубі

Минай заробив у дебютному сезоні в УПЛ 18 очок. Але цього було замало для збереження прописки в елітному дивізіоні. Команді не вдалось нав'язати боротьбу суперникам і через кадровий потенціал складу.

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Спортивний директор Михайло Кополовець відверто розповів про зарплату у клубі. Фінансова частина не є надто привабливою у Минаї, тому команді складно заманити досвідчених та кваліфікованих футболістів.

Мінімальна зарплата у клубі – одна тисяча євро. Гравці основного складу мають трішки більше.

Після повернення у Першу лігу команду можуть покинути досвідчені футболісти – Артем Мілевський, Андрій Ткачук та Денис Кожанов. Двоє останніх можуть поповнити склад аматорських Карпат.

Клуб вже покинули Антон Шиндер, Антон Каніболоцький та Міслав Матіч.

Раніше повідомлялось, що одразу три клуби УПЛ можуть не отримати атестат для участі у наступному сезоні – Олімпік, Десна та Інгулець. В останніх двох клубів нібито проблеми з інфраструктурою. Відтак один з цих трьох клубів міг замінити Минай. Однак усі команди вже отримали атестат, тому повернення закарпатського клубу відкладається.