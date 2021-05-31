Скільки заробляють футболісти Минаю: мінімальна зарплата

Дебютний сезон Минаю в УПЛ не вдався. Клуб посів останнє місце та вилетів у Першу лігу.
Зарплата у клубі
Минай заробив у дебютному сезоні в УПЛ 18 очок. Але цього було замало для збереження прописки в елітному дивізіоні. Команді не вдалось нав'язати боротьбу суперникам і через кадровий потенціал складу.
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Спортивний директор Михайло Кополовець відверто розповів про зарплату у клубі. Фінансова частина не є надто привабливою у Минаї, тому команді складно заманити досвідчених та кваліфікованих футболістів.
Мінімальна зарплата у клубі – одна тисяча євро. Гравці основного складу мають трішки більше.
- Після повернення у Першу лігу команду можуть покинути досвідчені футболісти – Артем Мілевський, Андрій Ткачук та Денис Кожанов. Двоє останніх можуть поповнити склад аматорських Карпат.
- Клуб вже покинули Антон Шиндер, Антон Каніболоцький та Міслав Матіч.
Раніше повідомлялось, що одразу три клуби УПЛ можуть не отримати атестат для участі у наступному сезоні – Олімпік, Десна та Інгулець. В останніх двох клубів нібито проблеми з інфраструктурою. Відтак один з цих трьох клубів міг замінити Минай. Однак усі команди вже отримали атестат, тому повернення закарпатського клубу відкладається.