Купається у грошах: скільки заробляє Мессі у порівнянні з українцем Кривцовим в МЛС

Асоціація гравців МЛС оприлюднила зарплатні відомості футболістів місцевого чемпіонату. Ліонель Мессі не лише може стати найкращим бомбардиром в історії Інтер Маямі, а й вже побив фінансовий рекорд.

У рейтингу зарплат Ліонель Мессі цілком прогнозовано посідає перше місце. Аргентинець є найбільш оплачуваним футболістом МЛС.

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Скільки заробляє український одноклубник Мессі?

За сезон капітан Інтер Маямі заробляє 20,4 мільйона доларів. І це без врахування коштів, які Лео отримує від спонсорських контрактів та інших співпраць.

Наприклад, форвард Торонто Лоренцо Інсіньє, який йде другим у цьому списку, поповнює свій бюджет на 15 мільйонів доларів за сезон. Топ-3 найоплачуваніших гравців замикає Джердан Шакірі, який виступає за Чикаго – 8,1 мільйона.

Топ-10 найоплачуваніших футболістів МЛС (у мільйонах доларів):

Ліонель Мессі – 20,4 Лоренцо Інсіньє – 15,4 Джердан Шакірі – 8,2 Хав'єр Ернандес – 7,4 Федеріко Бернардескі – 6,3 Себастьян Дріуссі – 6 Ектор Еррера – 5,2 Дуглас Коста – 4,5 Крістіан Бендтеке – 4,4 Хосеф Мартінес – 4,4

Слід відзначити, що у цій десятці немає українського центрбека Сергія Кривцова, який є одноклубником Мессі. В Інтер Маямі футболіст збірної України заробляє 614 тисяч доларів за сезон.

А ця сума є дуже далекою від зарплати, яку отримує 10-й номер рейтингу Хосеф Мартінес, який заробляє майже на 3,8 мільйона доларів більше за українця.

Відзначимо, що Ліонель переїхав за океан у середині липня 2023-го, підписавши контракт із Інтер Маямі до кінця червня 2025 року. У футболці американського клубу зірковий аргентинець вже провів 13 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 5 асистів. Мессі має усі шанси, аби стати найкращим бомбардиром в історії клубу.

Щодо Кривцова, то Сергій вкінці січня 2023 року став футболістом заокеанського Інтера (угод до кінця 2024-го з можливістю пролонгації ще на сезон). За Інтер українець вже провів 37 зустрічей (дебютний гол та асист).

Обидва не брали участі в останньому матчі команди проти Шарлотт, у якому Інтер врятувався від поразки – 2:2. Кривцов пропускав гру через ушкодження, а Мессі лише приїхав зі збірної Аргентини та спостерігав за поєдинком із трибун. Адже зустріч вже і так не мала великої важливості через те, що Інтер не пробився у плей-офф МЛС.