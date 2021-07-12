Заманюють умовами: скільки зароблятиме Ярмоленко у Фенербахче

Андрій Ярмоленко близький до того, щоб змінити дощову Англію на сонячну Туреччину. Футболіст вже нібито домовився із Фенербахче про розмір зарплати.

Привабливі умови

Турецький клуб узгодив усі особисті деталі контракту українського вінгера збірної України. Щоправда, у сторін були різні смаки у фінансовій частині угоди.

До теми Ярмоленко погодився перейти у Фенербахче, – ЗМІ

Андрій Ярмоленко хотів заробляти у Туреччині 4,5 мільйони євро на рік, але у результаті перемовин сторони зійшлись на 4 мільйонах євро.

Існує велика ймовірність того, щоб капітан збірної України дістанеться клубу зі Стамбула безкоштовно. Вест Хем готовий відпустити українця вільним агентом вже цього міжсезоння. Хоча контракт футболіста з "молотобійцями" розрахований ще до кінця червня 2022 року. Причина такого рішення англійців – висока зарплата футболіста.

Ярмоленко у Вест Хемі

Українець виступав у клубі АПЛ із червня 2018 року, покинувши дортмундську Боруссію. Тоді англійцям довелось викласти за Ярмоленка аж 20 мільйонів євро.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого вінгера лише у 4 мільйони євро.

Як тільки Андрій почав показувати свою найкращу форму в Англії, так відразу усе ламали травми. Футболіст збірної України не зміг якісно зарекомендувати себе у англійському клубі. Такі пошкодження віддаляли гравця від довіри тренера та стабільного місця в основі.