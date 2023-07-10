Можна позаздрити: ЗМІ розсекретили зарплату екстренера Шахтаря у Саудівській Аравії
Джерело:Футбол24
Недовго Ігор Йовічевіч пробув без клубу. Лише 30 червня Шахтар попрощався із хорватом, як вже 9 липня наставник знайшов собі новий луб.
Хорватський спеціаліст очолив саудівський Аль-Раед. Після чого ЗМІ розсекретили інформацію про те, скільки ж Ігор Йовічевіч зароблятиме у новому для себе клубі.
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Солідно підзаробить
Виявилось, що колишній тренер Шахтаря солідно поповнить свій сімейний бюджет. В Аль-Раеді Йовічевіч зароблятиме 2 мільйони євро на рік, не виключаючи ще й бонусів.
Цікаво, що це на понад мільйон євро більше, аніж хорват отримував у Дніпрі-1 (650 тисяч євро). Натомість невідомо, скільки Йовічевіч отримував у донецькому клубі.
Відзначимо, що Шахтар доволі дивно вказав "на вихід" тренеру, який привів команду до найскладнішого чемпіонства УПЛ у воєнний час. Це наразі єдиний трофей у тренерській кар'єрі Йовічевіча. Зазначалось, що поразка від Феєнорда стала фатальною для Йовічевіча на чолі "гірників".
Однак довго без клубу хорватський фахівець не провів.
У сезоні-2022/2023 новий колектив Йовічевіча посів 10-те місце, набравши 34 бали у 30 турах. Тому у хорвата буде чимало роботи в Аль-Раеді.
Головне про тренерську кар'єру Ігоря Йовічевіча
- Аль-Раед – це вже шостий клуб у тренерській кар'єрі Йовічевіча. Розпочинав свою кар'єру наставника у ролі виконувача обов'язків головного тренера у львівських Карпатах, за які раніше грав (46 матчів).
- У сезоні-2016/2017 очолював Целе.
- Далі працював у структурі Динамо Загреб, головну команду якого очолив у квітні 2020-го.
- У вересні того ж року був призначений головним наставником Дніпра-1.
- Після чого Йовічевіч перейшов у Шахтар (40 поєдинків).
- Поки що найбільше матчів провів на чолі другої команди загребського Динамо – 78 зустрічей.