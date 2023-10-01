Стали янголами спорту: скільки українських спортсменів загинуло за час війни

1 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць, а також вшановує пам'ять загиблих героїв. Повномасштабна російська агресія завдала великого удару по українському спорту.

Міністр молоді та спорту України та очільник НОК Вадим Гутцайт повідомив нові дані про кількість полеглих на війні з Росією українських спортсменів та тренерів. Наша держава продовжує втрачати найкращих у боротьбі з підступним ворогом.

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Гутцайт: Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях

У День захисників і захисниць Вадим Гутцайт у своєму Фейсбуці опублікував пост, в якому оприлюднив число загиблих спортсменів від початку повномасштабного вторгнення. 361 атлет вже ніколи не вийде на спортивні майданчики.

1 жовтня – день великих сердець і сталевої волі, свято тих, хто захищав і захищає. У День захисників і захисниць згадуємо та вдячні за волю і гідність, які маємо. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. 361 український спортсмен і тренер загинув на російсько-українській війні. Вони стали янголами спорту. Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях,

– написав Гутцайт.

З першого дня війни значна частина спортсменів та тренерів поповнили лави української армії. Понад 3 тисячі людей спорту боронять нашу державу від навали російських варварів.

Сьогодні – час сказати "Дякую" кожному і кожній, хто продовжує захищати. Понад 3000 спортсменів і тренерів боронять нашу землю у лавах Сил оборони України. Вони продовжують тисячолітню традицію українського війська,

– додав Гутцайт.