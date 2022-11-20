Швед переніс операцію: скільки триватиме відновлення забивного гравця Шахтаря

Мар'ян Швед розпочинає своє відновлення після перенесеної операції. Правий вінгер Шахтаря вже прибув до Львова.

25-річний вихованець львівських Карпат повернувся в Україну, де продовжить відновлюватись від операції. Близько 8 тижнів потрібно буде Мар'яну Шведу, щоб повернутись на футбольне поле.

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У 2022 році вже не зіграє



Мар'ян Швед переніс операцію / Фото Шахтаря

Уболівальники Шахтаря побачать у грі правого вінгера вже аж у 2023 році.

До травми Мар'ян встиг провести за нову команду 9 матчів, у яких відзначився 3 голами та одним асистом. Швед вдало дебютував у донецькому клубі.

1 вересня 2022 року Мар'ян Швед став гравцем Шахтаря. Вінгер перейшов із бельгійського Мехелена та друге у своїй кар'єрі працює під керівництвом Ігоря Йовічевіча. Українець підписав контракт із "гірниками" до кінця червня 2027 року.

Востаннє Швед виходив на футбольне поле 5 жовтня, коли відіграв 67 хвилин проти мадридського Реала у Лізі чемпіонів. Та гра закінчилась поразкою "гірників" з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що у Лізі чемпіонів Швед забив два м'ячі. Від голів українця постраждав німецький РБ Лейпциг (1:4). Це був перший матч для Шведа у футболці Шахтаря в єврокубках.