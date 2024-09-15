У суботу, 14 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими за посередництва ОАЕ. Додому повернулося 103 українських захисники.

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Серед звільнених троє спортсменів

В межах обміну військовополоненими вдалося звільнити легкоатлета Владислава Оксеньчука, борця вільного стиля Ельдара Менумерова та боксера Олександра Царьова.

Ці хлопці проявили неймовірну мужність та незламність. У час найбільшого випробування вони змінили спортивні арени на справжній фронт, аби захистити Батьківщину. Тепер вони знову вдома, і це найбільша радість для кожного з нас. Пишаємося Вами!

– зазначив міністр молоді та спорту, Матвій Бідний.

Довідка. Серед звільнених військових були представники ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники та поліцейські.

Відзначимо, що з початком повномасштабного вторгнення Україні вдалося здійснити 57 обмінів, повернувши додому 3 672 українців.