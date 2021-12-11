Скажіть Олександру, що я йду, – Ф'юрі зателефонував до Усика: відео розмови
11 грудня 2021 , 15:46Читать новость на русском
Джерело:Top Rank Boxing
Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра Усика через відеодзвінок. Українець стримано відреагував на звернення британця.
Звернення до Усика
Певно, що Ф'юрі все ж таки сподівається вийти на ринг проти Усика. Він зателефонував до свого тренера Шугара Хілла, чий боєць Ніко Алі Уолш боксуватиме в андеркарті бою Ломаченко – Коммі.
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Тайсон зухвало звернувся до українця.
Привіт, Олександре! Скажіть Олександру, що я йду,
– сказав Ф'юрі Усику.
Відео розмови
Усик обмежився у відповіді та сказав, що "не думає про Ф'юрі".
Усик – Ф'юрі: що відомо
- У 2021-му Усик і Ф'юрі провели по одному бою. Олександр сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські пояси.
- Тайсон успішно захистив пояс WBC у третьому поєдинку проти американця Діонтея Уайлдера.
- Поєдинок між українцем та британцем міг відбутися за умов, якби Ентоні Джошуа відмовився від свого права на реванш.
- Та час на організацію об'єднавчого бою сплинув, а тому WBC оголосила про обов'язковий захист поясу Ф'юрі.