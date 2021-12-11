Скажіть Олександру, що я йду, – Ф'юрі зателефонував до Усика: відео розмови

Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра Усика через відеодзвінок. Українець стримано відреагував на звернення британця.

Звернення до Усика

Певно, що Ф'юрі все ж таки сподівається вийти на ринг проти Усика. Він зателефонував до свого тренера Шугара Хілла, чий боєць Ніко Алі Уолш боксуватиме в андеркарті бою Ломаченко – Коммі.

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Тайсон зухвало звернувся до українця.

Привіт, Олександре! Скажіть Олександру, що я йду,

– сказав Ф'юрі Усику.

Відео розмови

Усик обмежився у відповіді та сказав, що "не думає про Ф'юрі".

Усик – Ф'юрі: що відомо