Бадоса: Костюк дуже талановита

Наступною суперницею Марти стане іспанка Паула Бадоса. Тенісистки підтримують дружні стосунки.

До теми Костюк вийшла в 1/16 Australian Open та зіграє проти подруги з Іспанії

Подруга українки поділилася очікуваннями щодо майбутнього матчу. Вона пророкує Костюк неабиякий успіх.

Ми товаришуємо з Костюк вже давно, кілька років. Я стежу за результатами Марти, ставлюся до неї з великою повагою. Вона дуже талановита. Коли мене запитують, хто стане наступною зіркою в турі, то я говорю, що це Марта,

– заявила суперниця українки.

У наступній грі Паула намагатиметься продемонструвати свій найкращий теніс, оскільки знає на що здатна українська тенісистка.

"Має великий потенціал, вона завжди небезпечна суперниця. Мені потрібно буде показати свій найкращий теніс, тому що я знаю, що їй подобаються такі матчі, і в наступній грі вона показуватиме найкраще, на що здатна", – додала Бадоса.

До слова. Костюк зіграє проти своєї подруги у ніч на 21 січня. Суперниця українки посідає 6-те місце у рейтингу WTA.