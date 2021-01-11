Японія переживає третю хвилю коронавірусу. Через це жителі країни виступають проти того, щоб в Токіо відбулися Олімпійські ігри влітку 2021 року.

Під час опитування, проведеного виданням Kyodo News, 35,3% закликали скасувати Олімпійські ігри в Токіо, тоді як 44,8% заявили, що Олімпіаду слід знову відкласти.

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Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Але 24 березня 2020 року Міжнародний Олімпійський Комітет після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха, ухвалив рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

Решта питань були щодо діяльності прем'єр-міністра Йосіхіде Суги та впровадження карантину в країні. Кількість невдоволених його політикою є більше, аніж задоволених – 42,8% проти 41,3%. При цьому рівень схвалення японцями діяльності уряду Йосіхіде Суги знизився на 9%. Найбільше критики він зазнав через "відсутність лідерської позиції" в питанні боротьби з коронавірусом.