Не допустити підтримку терористів: УАФ закликала Європу бойкотувати матчі російських збірних

Наміри керівництва УЄФА повернути юнацьку збірну Росії U-17 до міжнародних змагань викликало резонанс серед європейських асоціацій. Щодня збільшується коаліція прихильників бойкоту матчів за участю росіян.

Українська асоціація футболу першою відреагувала на ініціативу УЄФА та різко засудила повернення збірної країни-агресорки до змагань. Крім того, УАФ звернулася до всіх 55 європейських асоціацій із закликом бойкотувати матчі юніорської збірної Росії.

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Про що йдеться у зверненні УАФ

Видання The Times оприлюднило текст листа УАФ до європейських асоціацій.

УАФ звертається до вас з проханням бойкотувати можливі матчі за участю команд з Росії [якщо такі будуть заплановані]. Ми переконані, що будь-який крок до реінтеграції російських представників є небезпечною та жахливою тенденцією, яка означає не що інше, як підтримку російської терористичної держави та всіх їхніх злочинів, які вже скоєні та ще чиняться в Україні,

– йдеться у тексті листа.

Нагадаємо, що на початку військової агресії УЄФА та ФІФА відсторонили всі збірні та клуби Росії від турнірів під своєю егідою. Проте поступово російське лобі почало відновлювати свій вплив.

Першим дзвіночком стало повернення російських арбітрів до суддівства міжнародних матчів. Також в УЄФА "не помітили" появу кримських команд в чемпіонаті Росії. Представники країни-терориста, яка щодня вбиває українців, продовжують знаходитися в керівництві УЄФА та впливати на рішення організації.

Фінальним акордом став дозвіл юніорській збірній Росії U-17 брати участь у відбіркових турнірах.

Таке рішення УЄФА дуже контрастує з висловлюванням президента організації Александера Чеферіна, який обіцяв, що Росія не повернеться до змагань до завершення війни.