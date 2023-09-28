Через війну в Україні російський футбол потрапив під санкції з боку УЄФА та ФІФА. Клуби виключені з міжнародних змагань, а збірні недопущені до кваліфікаційних турнірів.

До теми Поблажка терористам: УЄФА допустить дитячі команди з Росії до футбольних змагань попри війну

Однак на днях УЄФА зробив крок назустріч країні-терористці, допустивши до міжнародних змагань російські дитячі команди віком до 17 років. Союз мотивував це тим, що діти не мають нести відповідальність за війну.

Вже вісім країн разом з Україною оголосили, що не будуть грати проти росіян. Голова Національного олімпійського комітету України та міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прокоментував рішення УЄФА.

Дуже прикро, коли виконавчий комітет УЄФА дозволяє грати хлопцям та дівчатам до 17 років з країн-агресорок. І ви вже знаєте, що сім країн підтримали Україну. УАФ звернулася до всіх країн, щоб теж підтримали і не грали з цими командами в очних зустрічах. І ми теж не будемо грати. Все одно на сьогоднішній день групи сформовані й наша збірна України U-17 вже є в групі, де нема росіян та білорусів. Але все одно, дякуючи нашим партнерам, які долучилися і будуть бойкотувати ці змагання, якщо росіян допустять, то ми теж будемо разом з цими країнами і не будемо грати в очних матчах. Багато країн нас підтримують, на жаль, десь тільки словами. Але ви бачите, як зараз сім країн підтримали нас і не будуть грати з(російськими та білоруськими командами,

– зазначив Вадим Маркович.

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Разом із Україною матчі проти росіян буду бойкотувати Англія, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Фінляндія та Данія. УЄФА зазначив, що російські команди U-17 не матимуть права використовувати символіку Росії та її гімн.

Крім того, матчі за їх участю проходитимуть на нейтральній території. До цього президент УЄФА Александр Чеферін запевняв, що Росія не буде допущена до міжнародних змагань, доки в Україні триває війна.