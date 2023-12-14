"Одна війна з 28-ми": Бах цинічно підтримав допуск російських спортсменів до Олімпіади

У МОК знову прокоментували рішення допустити росіян до Олімпіади у Парижі. Очільник Комітету Томас Бах знову вкотре підтримав відповідне рішення.

Бах виступив на захист рішення дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у нейтральному статусі на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Він назвав війну в Україні "однією з 28".

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Скандальна заява Томаса Баха

"Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів. Це одна з 28 воєн і конфліктів у світі, а всі інші спортсмени змагаються мирно", – сказав Бах.

Також президент МОК відкинув погрози бойкоту, заявивши, що країнам, які не погоджуються, "дозволено мати різні політичні погляди".

, що 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет повідомив про те, що допустив російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Вони виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі.У Комітеті обіцяють, що санкції щодо російських та білоруських держав та урядів залишаються чинними на час Олімпійських ігор.

Росіяни та білоруси зможуть виступати на Іграх в особистих стартах, команди не будуть допущені до змагань. Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі з 26 липня до 11 серпня.

Станом на 8 грудня 2023 року лише 11 "нейтральних атлетів" виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024 – 8 з російським паспортом та 3 з білоруським.

Раніше у МОК також повідомляли, що атлети, що активно підтримують війну, не будуть допущені до Олімпіади-2024. Те саме стосується і персоналу збірних. Не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формувань.