"Політиці не місце в спорті": тренер Слована прокоментував спаринг з російською командою
Джерело:Šport.sk
Весь цивілізований світ відмежовується від Росії, намагаючись уникати контактів з країною-агресоркою. Натомість словацький Слован продовжує мати справу з терористами.
Чемпіон Словаччини на тренувальних зборах у Катарі зіграв товариський матч проти московського Динамо. Вперше з початку повномасштабної війни футбольна команда з Євросоюзу зустрілася з представником країни-агресорки.
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Головний тренер Слована Владімір Вайсс не бачить в цьому нічого поганого. Він повторив російську мантру про "спорт внє палітікі". Це й не дивно, адже свого часу фахівець працював у Росії.
Я б не хотів поєднувати політику з футболом. Безумовно, війна – це людські трагедії, які не повинні відбуватися. Я жив у Росії, знаю, який у них менталітет, але не хотів би розвивати цю тему. Я, звичайно, не компетентний для цього. Я засуджую будь-яке насильство, але політиці не місце в спорті,
– сказав Вайсс.
Зв'язки Слована з країною-терористкою
- Словацькі ЗМІ повідомляють про тісні зв'язки Слована з Росією. Торік чемпіон Словаччини збирався продати до казанського Рубіна свого форварда Александра Чаврича. Трансфер зірвався лише через те, що нападнику не знайшли гідної заміни.
- Проте у новому році Словану вже ніхто не завадив продати до російського Ахмату бразильця Лукаса Ловата. Як відомо, Ахмат належить чеченському диктатору Рамзану Кадирову. Він, а також президент грозненського клубу Магомед Даудов знаходяться під санкціями Євросоюзу.
- Тут також варто згадати, що Слован був одним із двох клубів елітного дивізіону Словаччини, який на початку повномасштабної війни не підтримав акцію солідарності з Україною. Тоді лише два грузинських легіонери чемпіона Словаччини Джаба Канкава та Гурам Кашія одягли футболки зі словами підтримки.
- Крім того, генеральний спонсор команди компанія Grafobal Group продовжує працювати у російському Ростові.