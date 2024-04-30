Більшість українських спортсменів об'єднались навколо допомоги Україні у війні з Росією. Відомі особистості допомагають в гуманітарному та фінансовому аспектах потерпілим від агресії, пише 24 Канал.

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Дикий зашквар чемпіонки з веслування

Проте, на жаль, у світі спорту залишається чимало зрадників. У чергову дику історію потрапила чемпіонка України з веслування Алсу Алейнікова.

На своїй сторінці в інстаграм дівчина зірвалась на українцях, виливши купу лайна на співгромадян. Вона похизувалась планами відвідати Дубай, а самим українцям в цей час побажала нових російських атак та побільше ховатися у бомбосховищах.

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Відео спічу Алсу Алейнікової:

Хто така Алсу Алейнікова

Цікаво, що на початку повномасштабної війни 22-річна дівчина виступала з патріотичною позицією та навіть відкривала збори на допомогу військовим. Вона також була членом збірної України з веслування та брала участь у юнацькому чемпіонаті світу.

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У коментарях зазначили, що, скоріш за все, Алсу зірвалась після звинувачень у колабораціонізмі. Користувачі припустили, що дівчина вже залишила Україну, тому може собі дозволити нести будь-яку маячню. Цікаво, що ці скандальні відео зі сторіз вона вже видалила.

До слова, Алейнікова є донькою іншої відомої веслувальниці Діни Міфтахутдінової, яка на Олімпійських іграх-1996 брала срібло. Зараз мати цієї спортсменки є депутаткою Дніпропетровської облради від партії "Слуга народу".