Алсу Алєйнікова пробила чергове дно своїм ганебним відео. Спортсменка ображала мешканців свого рідного міста Дніпра та бажала їм російських бомбардувань, пише 24 Канал.

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Спортсменка образила українців та отримала відповідь

У коментарях під своїм постом веслувальниця спровокувала відповідну реакцію. Користувачі почали писати гнівні коментарі спортсменці. Вони порадили їй більше не повертатися до рідного міста.

"Пізд*ц тобі в Дніпрі, ми таке не пробачаємо".

"Неосвічена, невихована, обмежена тупенька тварина. Ганьба батькам, їх ганьба. Сміття нашої країни, на жаль".

"Скоро тобі буде ескорт і ескортом".

"Сподіваюсь служба Божа тебе швидко знайде".

"Давай, бери свою мамку, ставайте на коліна і просіть пробачення. Тупориле створіння".

Після цього Алєйнікова видалила свою сторінку в інстаграмі. Про що думала веслувальниця, коли публікувала свій пост, залишається лише здогадуватись.

Алсу Алєйнікова / фото з інстаграму Алєйнікової

Хто така Алсу Алєйнікова

Алсу Алєйнікова – триразова чемпіонка України з академічного веслування (2017, 2018, 2019). Має звання майстер спорту. Викликалася в збірну України.

22-річна спортсменка також займається вокалом та працює моделлю. Алсу планує спробувати себе в акторській професії.

Мати Алєйнікової відома веслувальниця Діна Міфтахутдінова, яка на Олімпійських іграх-1996 здобувала "срібло". Наразі Міфтахутдінова є депутаткою Дніпропетровської облради від партії "Слуга народу".