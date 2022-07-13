Зукін: Скоріш за все, за цим стоять інші люди

Свій підпис під листом поставили Еліна Світоліна, Сергій Стаховський, Марта Костюк, Леся Цуренко, Ілля Марченко, Катаріна Завацька, а також Людмила та Надія Кіченок.

До теми Терпіти та мовчати вже немає змоги, – Цуренко прокоментувала скандал щодо усунення Зукіна

Також тенісисти розкритикували Зукіна через те, що також він бере безпосередню участь у визначенні складів України на тенісні турніри – Кубки Девісу та Біллі Джин Кінг.

У понеділок, 11 липня, Федерація тенісу України підготувала об'єднане звернення голів регіональних федерацій, а також тренерів та капітанів збірних, у яких лист тенісистів було засуджено.

Сам Зукін заявив, що для нього цей лист став несподіванкою.

Мотиви підписантів достеменно мені невідомі. Скоріш за все, за цим стоять інші люди, а спортсмени є лише інструментом. Для мене цей лист був великим сюрпризом. Є люди, які хочуть під час війни вирішити власні питання. Вважаю це аморальним. Усі наведені звинувачення є наклепом у класичному сенсі,

– сказав Зукін.

"Ми завжди були і є відкритими до діалогу"

Щодо вибору складу тенісистів на матчі збірної України, то віцепрезидент ФТУ зіслався на слова капітанів команди Андрія Мєдвєдєва та Михайла Філіми. Вони запевняли, що затвердженням складів займалися саме вони, зокрема це стосувалося і матчу жіночої команди України проти США на Кубку Біллі Джин Кінг, перед яким склад залишили Еліна Світоліна та Марта Костюк.

"Яким буде підсумок цього конфлікту? Я вважаю, що це питання має бути адресоване тим, хто розпочав цей сором на весь світовий теніс. Наші гравці вирішили, що вони і є український теніс. Але вони лише верхівка великої піраміди, в якій всі розуміють, наскільки вони відірвані від реалій. Цей лист засудила уся тенісна спільнота без виключення. Ми будемо радитися із Президією та Президентом про те, як Федерація буде далі вибудовувати свої відносини з цими гравцями (деякі з яких вже закінчили кар'єри). Ми завжди були і є відкритими до діалогу", – наголосив віцепрезидент ФТУ.

Що відомо про конфлікт