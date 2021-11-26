Скандал в українському хокеї: 7 клубів вирішили організувати нову лігу – коли початок

Хокейний клуб Донбас, якого разом із ХК Краматорськ виключили з цьогорічного чемпіонату України з хокею під егідою Української хокейної ліги, заявив, що 7 клубів організують нову лігу та новий чемпіонат країни.

За словами почесного президента Донбасу Бориса Колеснікова, клубам Динамо (Харків) та Кременчук також запропонували увійти до складу засновників.

Дивіться також Розкол в українському хокеї: суперечка між федерацією та Колесніковим призвела до кризи

"(Виключені) клуби не дивитимуться на дії Федерації, склавши руки. Досягнуто домовленості про нову лігу з шістьма клубами, чемпіонат якої планується розпочати 8-9 грудня", – сказав він.

Коментуючи можливість компромісу в ситуації, що склалася, Колесніков заявив, що він виключає будь-які переговори, "поки не упорядкують Федерацію і не оберуть демократично керівника".

На його думку, цей конфлікт не позначиться на участі збірної України у запланованому на кінець квітня 2022 року перехідному турнірі Чемпіонату світу, оскільки протягом двох тижнів завершать весь процес щодо нового чемпіонату країни.

Раніше повідомлялося, що засновниками нової ліги стали шість клубів:

Білий Барс (Біла Церква)

Динамо (Харків)

Донбас (Донецьк)

Краматорськ

Маріуполь

Молода Гвардія (Дружківка).

Конфлікт Колеснікова та Федерації хокею України

Між федерацією та Борисом Колесніковим виник конфлікт. Причиною стали вибори голови федерації. Але після череди скандалів (серед яких недопуск Донбасу до участі в Континентальному кубку), все ніби затихло, і сторони навіть сіли за стіл переговорів.

Але це лише на перший погляд. 11 листопада під час чергового засідання УХЛ Колесніков покинув засідання. Все через голосування за зміну генерального менеджера УХЛ. Федерація була незадоволена роботою Євгенія Количева. Замість нього обрали Дмитра Христича. З Колесніковим засідання покинули ще декілька представників хокейних клубів, тож вони не взяли участі в голосуванні.

В той же день після його дзвінка шість гравців Донбасу покинули розташування збірної України, яка готувалася до товариського турніру в Угорщині. Єдиний, хто відмовився це зробити, виявився Віталій Лялька. В цей же день Донбас розірвав угоду з гравцем.