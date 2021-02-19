Скандал у Туркменістані: 14-літнього дзюдоїста забили до смерті після перемоги над курсантом МВС

У Туркменістані розгорається скандал навколо загибелі 14-літнього Сулеймана Турсунбаєва. Хлопчик помер у лікарні, а його смерть пов'язують із перемогою на турнірі над курсантом МВС, якому йому наказали програти.

Викрадення та трагічна смерть Сулеймана Турсунбаєва

Сулейман Турсунбаєв навчався та тренувався в одному зі спортивних інтернатів для підготовки олімпійців. У лютому він взяв участь у змаганнях, в яких здобув перемогу. У фіналі він, ймовірно, здолав одного з курсантів Міністерства внутрішніх справ.

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За даними журналістів, перед фінальним боєм 14-літньому хлопцеві сказали "не надто старатися в сутичці", попросту – здати матч. Але він не послухався і переміг.

Відразу після завершення турніру невідомі люди напали на тренера, жорстоко побили його і кинули на місці нападу. А юнака-переможця відвезли в невідомому напрямку.

"Нашого сина побила група людей, до нього неможливо було доторкнутися. Він говорив, що у нього болить все тіло. Вони перетворили його печінку в місиво, у нього був тріснуть череп", – розповіли батьки Сулеймана.

Хлопця кинули помирати на вулиці. Його виявили випадкові перехожі, які й викликали швидку. Юнака доставили в одну зі столичних лікарень, проте лікарі відмовили у допомозі Сулейману, порадивши відвести його за місцем проживання, а саме за понад 500 кілометрів. Підлітка відвезли в районну лікарню, і там через кілька днів Сулейман Турсунбай помер.

Хто може бути причетним до цього

Після публікації цього матеріалу, журналісти отримали анонімне повідомлення, що суперником юнака нібито був родич дружини Сердара Бердимухамедова, сина глави Туркменістану. Однак журналісти підкреслюють, що не можуть підтвердити цю інформацію.

"Версія" смерті хлопця від керівництва школи

Директорка спортивної школи в Туркменистане Шемшат Оразкулієва заявила, що той нібито помер в результаті кровотечі, спричиненої видаленням зуба. Один день він пролежав в гуртожитку, а потім його в супроводі родичів відправили додому.

Окрім того, за її словами, у лютому не відбувалося ніяких змагань. Адже борці навіть не тренувалися через карантин.

За даними журналістів, турнір все-таки був: він пройшов на початку лютого в Бахарденському районі Ахальської області.

Тиск на спортсменів та тренерів

Співробітники Міністерства національної безпеки Туркменістану провели збори у всіх спортивних школах як мінімум в одному велаяті (області) Туркменістану і зажадали від вчителів підслуховувати розмови вихованців спортшкіл і "регулярно інформувати" про них керівництво. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вже після цього на зустрічах з молодими спортсменами тренери попросили про те, щоб вони не обговорювали загибель Сулеймана Турсунбаєва зі знайомими та незнайомими людьми.

Також педагоги попросили батьків не давати дітям смартфони, в крайньому разі давати їм звичайні телефони, через які неможливо заходити в інтернет.

"Телефони учнів можуть перевірити в будь-який момент. І якщо раптом виявиться, що в телефоні знайду критику на адресу уряду, потім можуть ваших дітей і вас самих затягати з допитами", – пояснюють педагоги батькам.