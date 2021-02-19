В Туркменистане разгорается скандал вокруг гибели 14-летнего Сулеймана Турсунбаева. Мальчик умер в больнице, а его смерть связывают с победой на турнире над курсантом МВД, которому ему приказали проиграть.

Похищение и трагическая смерть Сулеймана Турсунбаева

Сулейман Турсунбаев учился и тренировался в одном из спортивных интернатов для подготовки олимпийцев. В феврале он принял участие в соревнованиях, в которых одержал победу. В финале он, вероятно, одолел одного из курсантов Министерства внутренних дел.

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По данным журналистов, перед финальным боем 14-летнему парню сказали "не слишком стараться в схватке", попросту – сдать матч. Но он не послушался и победил.

Сразу после завершения турнира неизвестные люди напали на тренера, жестоко избили его и бросили на месте нападения. А юношу-победителя увезли в неизвестном направлении.

"Нашего сына избила группа людей, к нему невозможно было прикоснуться. Он говорил, что у него болит все тело. Они превратили его печень в месиво, у него был треснут череп", – рассказали родители Сулеймана.

Парня бросили умирать на улице. Его обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали скорую. Юношу доставили в одну из столичных больниц, однако врачи отказали в помощи Сулейману, посоветовав отвести его по месту жительства, а именно за более чем 500 километров. Подростка отвезли в районную больницу, и там через несколько дней Сулейман Турсунбай умер.

Кто может быть причастным к этому

После публикации этого материала, журналисты получили анонимное сообщение, что соперником юноши якобы был родственник жены Сердара Бердымухамедова, сына главы Туркменистана. Однако журналисты подчеркивают, что не могут подтвердить эту информацию.

"Версия" смерти парня от руководства школы

Директор спортивной школы в Туркменистане Шемшат Оразкулиева заявила, что тот якобы умер в результате кровотечения, вызванного удалением зуба. Один день он пролежал в общежитии, а потом его в сопровождении родственников отправили домой.

Кроме того, по ее словам, в феврале не происходило никаких соревнований. Ведь борцы даже не тренировались из-за карантина.

По данным журналистов, турнир все-таки был: он прошел в начале февраля в Бахарденском районе Ахальской области.

Давление на спортсменов и тренеров

Сотрудники Министерства национальной безопасности Туркменистана провели собрания во всех спортивных школах как минимум в одном велаяте (области) Туркменистана и потребовали от учителей подслушивать разговоры воспитанников спортшкол и "регулярно информировать" о них руководство. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Уже после этого на встречах с молодыми спортсменами тренеры попросили о том, чтобы они не обсуждали гибель Сулеймана Турсунбаева со знакомыми и незнакомыми людьми.

Также педагоги попросили родителей не давать детям смартфоны, в крайнем случае давать им обычные телефоны, через которые невозможно заходить в интернет.

"Телефоны учеников могут проверить в любой момент. И если вдруг окажется, что в телефоне найду критику в адрес правительства, потом могут ваших детей и вас самих затягивать с допросами", – объясняют педагоги родителям.