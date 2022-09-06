Динамо добиває телепул: Суркіси продавили потрібний закон у Верховній Раді

Український парламент пішов на зустріч п'ятьом клубам УПЛ, які відмовляються виконувати зобов'язання по трансляції матчів. Серед причетних до прийняття потрібного закону - експрезидент Динамо Григорій Суркіс.

Розбірки по телепулу

Старт нового сезону УПЛ ознаменувався великим скандалом. Головним каменем зіткнення стали права на трансляції поєдинків чемпіонату України.

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Перед сезоном Українська Прем'єр-Ліга продала право на показ ігор компанії Setanta Sports. Однак п'ять клубів відмовились це робити. Динамо, Дніпро-1, Зоря, Металіст та Рух вирішили, що мають право продати свої права компанії "1+1 media".

Згідно з ч. 8 ст. 45 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" право на висвітлення спортивних заходів належить організаторам спортивних заходів. При цьому юристи по-різному трактують поняття "організатор заходу".

Верховна Рада встала на сторону клубів

П'ятірка клубів, які не передали права Setanta Sports, стверджує, що саме вони як організатори домашніх матчів мають на це право. Але оскільки пункт не був прописаний у Законі України, Верховна Рада вирішила виправити його.

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Український парламент більшістю голосів прийняв зміни до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо розмежування спортивних заходів і змагань. Згідно з ним, організатором матчу вважається футбольний клуб команди-господаря.

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Цікаво, що прийняти цей закон порадив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту, до якого входить брат президента Динамо та ексголова ФФУ Григорій Суркіс. Також до нього входять борець Жан Беленюк та легкоатлетка Ольга Саладуха.

Раніше Печерський районний суд міста Київ заборонив УПЛ кидати страйки на ютуб-трансляції матчів на каналах "1+1 media". Також це орган не дозволив УАФ проводити вибори президента, де єдиним кандидатом мав бути чинний голова організації Андрій Павелко.

. Згідно з договором між УПЛ та Setanta Sports, транслятор має заплатити клубам за права на показ матчів 16,2 мільйона євро за три сезони. За відрахуванням витрат на організацію показу та інших комісій, кожен клуб за один сезон має отримати близько 95 тисяч євро.