Спортивний чиновник засвітився у формі з написом "Росія" та заявив про відокремлення Закарпаття
Джерело:Віталій Глагола
Президент федерації легкої атлетики Закарпаття Олег Коноваленко потрапив у гучний скандал. У мережі з'явилися відео з чиновником, який не соромиться символів країни-агресорки.
Сканадальні відео опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола. Коли та де саме зняті ролики не повідомляється.
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Ганебний вчинок спортивного чиновника
На першому відео Олег Коноваленко тренується у спортивному залі у формі з написом "Russia" на спині. Нікого з присутніх теж не бентежить таке екіпірування спортивного чиновника.
У іншому ролику президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області сидить у кабінеті з портретами Леніна та Сталіна. До нього підходить невідомий та російською запитує, що робити із Закарпаттям. На що він відповідає: "Відокремити на х**". При цьому Коноваленко вдягнений у футболку із зображенням двоголового орла – символа Росії.
Скандальне відео з Коноваленком
Що відомо про Коноваленка
- Олег Коноваленко був обраний президентом Закарпатської федерації легкої атлетики у 2015 році. Раніше він працював заступником УБОЗ в Закарпатській області.
- Відомо, що він колишній легкоатлет та майстер спорту міжнародного класу зі стрибків у довжину. Місцеві журналісти повідомляють про його зв'язки з криміналітетом.