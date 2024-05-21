Спортивний чиновник засвітився у формі з написом "Росія" та заявив про відокремлення Закарпаття

Президент федерації легкої атлетики Закарпаття Олег Коноваленко потрапив у гучний скандал. У мережі з'явилися відео з чиновником, який не соромиться символів країни-агресорки.

Сканадальні відео опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола. Коли та де саме зняті ролики не повідомляється.

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Ганебний вчинок спортивного чиновника

На першому відео Олег Коноваленко тренується у спортивному залі у формі з написом "Russia" на спині. Нікого з присутніх теж не бентежить таке екіпірування спортивного чиновника.

У іншому ролику президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області сидить у кабінеті з портретами Леніна та Сталіна. До нього підходить невідомий та російською запитує, що робити із Закарпаттям. На що він відповідає: "Відокремити на х**". При цьому Коноваленко вдягнений у футболку із зображенням двоголового орла – символа Росії.

Скандальне відео з Коноваленком

Що відомо про Коноваленка