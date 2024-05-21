Сканадальные видео опубликовал в своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола. Когда и где именно сняты ролики не сообщается.

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Позорный поступок спортивного чиновника

На первом видео Олег Коноваленко тренируется в спортивном зале в форме с надписью "Russia" на спине. Никого из присутствующих тоже не смущает такая экипировка спортивного чиновника.

На другом президент Федерации легкой атлетики Закарпатской области сидит в кабинете с портретами Ленина и Сталина. К нему подходит неизвестный и на русском спрашивает у Коноваленко, что делать с Закарпатьем. На что он отвечает: "Отделить на х**". При этом Коноваленко одет в футбол с двуглавым орлом – символом России.

Скандальное видео с Коноваленко

Что известно о Коноваленко