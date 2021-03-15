Скандал з російським прапором на боліді Формули-1: яке рішення приймали у WADA

Команда Формули-1 Haas вирішила використати російський прапор у лівреї свого боліду на 2021 рік. таке рішення обурило багатьох, а Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) вирішило провести розслідування з цього приводу

Причиною для розслідування стало те, що WADA наклала заборону на використання російської символіки на міжнародних змаганнях. У тому числі й перегонах. Спочатку планувалося, що заборона буде на чотири роки, але у грудні 2019 року Спортивний арбітражний суд скоротив цю дискваліфікацію до двох років – до 16 грудня 2022 року.

Варте уваги Червона зірка на Mercedes і прапор Росії в Haas: лівреї болідів Формули-1 на новий сезон – фото

4 березня 2021 року командf Формули-1 Haas представила ліврею на новий сезон. На ній представлений прапор Росії – на передньому антикрилі та бокових елементах.

Варто відзначити, що титульним спонсором команди є російська компанія Uralkali. Її власник – російський олігарх Дмитро Мазепін. Його син Микита Мазепін з цього сезону виступатиме за команду. Але буде представлений як "нейтральний атлет" через санкції WADA.

У Haas переконували, що вони нічого не порушували. Адже заборона стосується російського прапора, але не кольорів. У керівництва Формули-1 теж не було питань щодо цієї лівреї.

У WADA після розслідування теж не знайшлося причин "проводити будь-які інші дії". Про це повідомляє видання Formula1 News з посиланням на власні джерела у WADA.