Команда Формулы-1 Haas решила использовать российский флаг в ливрее своего болида на 2021 год. такое решение возмутило многих, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило провести расследование по этому поводу

Причиной для расследования стало то, что WADA наложила запрет на использование российской символики на международных соревнованиях. В том числе и гонках. Изначально планировалось, что запрет будет на четыре года, но в декабре 2019 года Спортивный арбитражный суд сократил эту дисквалификацию до двух лет – до 16 декабря 2022 года.

Примечательно Красная звезда на Mercedes и флаг России в Haas: ливреи болидов Формулы-1 на новый сезон – фото

4 марта 2021 года команда Формулы-1 Haas представила ливрею на новый сезон. На ней представлен флаг России – на переднем антикрыле и боковых элементах.

Стоит отметить, что титульным спонсором команды является российская компания Uralkali. Ее владелец – российский олигарх Дмитрий Мазепина. Его сын Никита Мазепина с этого сезона будет выступать за команду. Но будет представлен как "нейтральный атлет" из-за санкций WADA.

В Haas убеждали, что они ничего не нарушали. Ведь запрет касается российского флага, но не цветов. У руководства Формулы-1 тоже не было вопросов к этой ливрее.

В WADA после расследования тоже не нашлось причин "проводить любые другие действия". Об этом сообщает издание Formula1 News со ссылкой на собственные источники в WADA.