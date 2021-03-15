Скандал с российским флагом на болиде Формулы-1: какое решение принимали в WADA
Команда Формулы-1 Haas решила использовать российский флаг в ливрее своего болида на 2021 год. такое решение возмутило многих, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило провести расследование по этому поводу
Источник:Formula1 News
Причиной для расследования стало то, что WADA наложила запрет на использование российской символики на международных соревнованиях. В том числе и гонках. Изначально планировалось, что запрет будет на четыре года, но в декабре 2019 года Спортивный арбитражный суд сократил эту дисквалификацию до двух лет – до 16 декабря 2022 года.
Примечательно Красная звезда на Mercedes и флаг России в Haas: ливреи болидов Формулы-1 на новый сезон – фото
4 марта 2021 года команда Формулы-1 Haas представила ливрею на новый сезон. На ней представлен флаг России – на переднем антикрыле и боковых элементах.
В Haas убеждали, что они ничего не нарушали. Ведь запрет касается российского флага, но не цветов. У руководства Формулы-1 тоже не было вопросов к этой ливрее.
В WADA после расследования тоже не нашлось причин "проводить любые другие действия". Об этом сообщает издание Formula1 News со ссылкой на собственные источники в WADA.
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