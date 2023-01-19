"Справа не в прапорі": росіянин пожалівся на українців під час матчу на Australian Open – відео

Допуск російських спортсменів до Відкритого чемпіонату Австралії з самого початку був поганою ідеєю. Тепер організатори знов потрапили у скандальну ситуацію.

Черговий інцидент трапився під час матчу другого раунду Australian Open, в якому російський тенісист Андрій Рубльов зустрічався з фіном Емілем Руусувуорі. На гру спортсмена з країни-агресора прийшли вболівальники з українським прапором.

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Рубльов посперечався з уболівальниками

Це не сподобалося росіянину, який підійшов до арбітра поскаржитися на вболівальників. Щоправда, Рубльов пожалівся не на присутність прапора, а на їх вигуки.

"Я відразу сказав рефері, справа не в прапорі, вони можуть вивісити будь-який прапор, я повністю розумію ситуацію.

Справа більше в тому, що вони почали говорити мені погані слова та погані речі. Я сказав арбітру: "Справа не у прапорі, але, будь ласка, ви можете сказати їм хоча б не говорити поганих слів, коли йде зміна сторін", – сказав Рубльов.

Відео суперечки Рубльова

Крім того, під час матчу Рубльова оштрафували за непристойний вислів ("бл*ха-муха"), яке намагався безуспішно оскаржити.

Зазначимо, що після зауважень арбітра, українські вболівальники залишили трибуни. Щодо самої гри, то Рубльов здобув перемогу над Руусувуорі і пройшов у наступне коло.

Скандали з росіянами на Australian Open