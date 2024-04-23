Друг Мілевського пропонував гравцям Минаю "злити" матч: подробиці скандалу з підкупом

23 квітня 2024, 21:11
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Джерело:

Вацко Live

Напередодні матчу чемпіонату УПЛ Минай – Динамо гравцям закарпатської команди пропонували заробити "легкі гроші". У скандал був замішаний друг Артема Мілевського.

Двом футболістам Минаю потрібно було забезпечити "комфортну різницю" в матчі. За це Дмитро Нємчанінов та Євген Скиба повинні були отримати 5 тисяч доларів.

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Каламутна історія з підкупом матчу

Футболісти вирішили відмовитися від пропозиції та повідомили про інцидент в клуб. Згодом з'ясувалося, що гроші їм пропонував Сергій Третьяк – друг Артема Мілевського.

За інформацією футбольного коментатора Віктора Вацка, пропозиція зустрітися з Третьяком надходила також іншим гравцям Минаю. Однак вони відмовилися.

Сергій Третьяк в інтерв'ю "Українському футболу" пояснив спробу підкупу. Він зазначив, що пропонував футболістам лише прийти на стрім до Мілевського. Мовляв, ніякої пропозиції "злити" матч не було.

Зазначимо, що поєдинок у Києві завершився перемогою Динамо з рахунком 3:1. Автором автогола у ворота Минаю був Дмитро Нємчанінов. Цікаво, що Артем Мілевський свого часу грав за обидві команди.

Що відомо про Сергія Третьяка

  • Новий друг Артема Мілевського у 2018 році був фігурантом скандалу з договірним матчем. Тоді він пропонував гравцям молодіжного складу Карпат "злити" матч проти Динамо з різницею у два м'ячі.
  • Наразі він є власником букмекерської контори, яка зареєстрована в Іспанії.
  • Про себе Третьяк розповідав, що раніше займався футболом. Він навчався в олімпійському коледжі імені Піддубного разом з Віталієм Буяльським.
  • Ба більше, тодішній тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець нібито запрошував Третьяка до команди.
  • Проте у базі футболістів на сайті УАФ такий гравець відсутній.
Автор: Сергій Шаховець