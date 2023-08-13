Причина конфлікту Мбаппе та ПСЖ

Цього літа головною світовою трансферною сагою став можливий перехід Кіліана Мбаппе. Француз та ПСЖ пішли на конфлікт через ймовірний трансфер гравця у Реал.

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Контракт Мбаппе із парижанами завершується у 2024 році і форвард вирішив його не продовжувати та залишити ПСЖ безкоштовно за рік. Столичну команду такий сценарій не влаштовував, адже клуб не збирався втрачати свою головну зірку безкоштовно.

Через таку позицію Кіліана ПСЖ відсторонив його від роботи із першою командою та не збирався використовувати у сезоні 2023-2024. Втім схоже, що сторони знайшли консенсус.

Сторони досягли угоди

Після гри першого туру Ліги 1 проти Лор'яна (0:0) ПСЖ оголосив про повернення 24-річного нападника до основної команди. При цьому стратегія клубу не змінюється.

Парижани хочуть продовжити із Мбаппе контракт до 2025-го, щоб за рік продати його за пристойні кошти в Реал. Сам же Кіліан дав ПСЖ обіцянку, що не залишить команду безкоштовно. Ймовірно, француз погодився на продовження контракту.

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Серед можливих факторів впливу став очікуваний трансфер Неймара в Аль-Хіляль. У ЗМІ давно ширились чутки про непрості відносини між лідерами ПСЖ. Тепер же в разі відходу бразильця Мбаппе готовий бути більш схильним до парижан.

Нагадаємо, що Кіліан перебрався у ПСЖ в 2017 році. Протягом шести сезонів Мбаппе забив 212 голів, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу. Разом із "червоно-синіми" Кіліан п'ять разів ставав чемпіоном Франції та виходив у фінал Ліги чемпіонів.