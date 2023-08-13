Раніше з'являлася інформація, що Неймар мріє про повернення в Барселону. Йшлося навіть про узгодження особистого контракту, за яким бразилець мав піти на значне пониження зарплати та отримувати 13 мільйонів євро.

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Саудівська Аравія знову заманює чергову зірку грошима

Проте все змінилося після появи шейхів із Саудівської Аравії. Місцевий Аль-Хілаль зробив пропозицію форварду ПСЖ, яку характеризують, як "величезну", про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Він зазначив, що бразилець спокусився такою можливістю.

Після цього стало відомо, що ПСЖ погодився на запропоновану Аль-Хілалем суму трансферу. Наразі саудівці чекають остаточного підтвердження від гравця, але клуби впевнені, що трансфер відбудеться.

На рішення Неймара щодо продовження кар'єри повпливала його розмова з новим тренером ПСЖ Луїсом Енріке та з радником клубу по спортивних питаннях Луїшем Кампушем. Вони дали зрозуміти бразильцю, що клуб більше не розраховує на нього.

Таким чином, зірковий футболіст вже найближчим часом може стати одноклубником Кулібалі, Малкома, Мілінковіча-Савіча та Невеша. За них в літнє трансферне вікно в сумі Аль-Хілаль уже заплатив майже 200 мільйонів євро.

Нагадаємо. Неймар грає у Парижі з 2017 року. Він за 222 мільйони євро перейшов з Барселони, що досі залишається найбільшою сумою трансферу за футболіста.

Неймар у ПСЖ