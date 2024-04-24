Слідство триває: Минай провів розслідування "договірняка", в якому замішаний друг Мілевського

Історія зі спробою підкупу двох гравців Минаю напередодні поєдинку з Динамо отримала продовження. Закарпатський клуб вже провів внутрішнє розслідування скандального інциденту.

Перенесений матч 16-го туру УПЛ завершився перемогою Динамо над Минаєм з рахунком 3:1. Перед поєдинком гравцям закарпатської команди пропонували "злити" гру.

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Реакція Минаю на спробу підкупу

Минай відреагував на скандал довкола поєдинку. Клуб провів внутрішнє розслідування за фактом спроби залучити гравців до організації матчів з фіксованим результатом.

За підсумком перевірки Минай не має підстав підозрювати футболістів у вчиненні неправомірних дій. Клуб висловив повну довіру гравцям та тренерському штабу команди.

Втім, слідчі дії стосовно інциденту тривають. Минай повідомив про співпрацю зі Службою внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ. Закарпатський клуб взяв зобов'язання сприяти слідству, щоб побороти такі ганебні явища, як "договірні" матчі та поєдинки з фіксованими результатами.

Коротко про скандал з підкупом